Ja Morant ne compte plus rejouer pour les Grizzlies ?

Le meneur Ja Morant souhaite partir et n'a pas prévu de rejouer un jour sous les couleurs des Memphis Grizzlies.

Ja Morant va-t-il quitter les Memphis Grizzlies avant la deadline des trades le 5 février ? Depuis la semaine dernière, la franchise du Tennessee a ouvert la porte à un départ du meneur. Et toutes les propositions sont désormais étudiées pour dénicher le meilleur deal possible.

Malgré cette situation, Memphis, pour éviter de perdre un levier dans les négociations, a tout de même réalisé une précision : les dirigeants sont prêts à continuer avec le joueur de 26 ans. Après tout, il se trouve sous contrat jusqu'en 2028. Il n'y a donc pas d'urgence, sur le plan contractuel, à l'échanger.

Sauf que de son côté, Morant est-il prêt à attendre pour partir ? Selon les informations du média The Athletic, l'ancien de Murray State a annoncé à plusieurs joueurs NBA, dont deux de ses coéquipiers, qu'il ne comptait pas rejouer sous les couleurs de Memphis !

Il faut rappeler qu'il n'a plus foulé les parquets depuis le 2 janvier dernier. Et depuis "l'annonce" de sa disponibilité, il est officiellement blessé au mollet. Mais est-ce vraiment la réalité ? Le doute semble permis.

En tout cas, si la position de Ja Morant se confirme, les Grizzlies ont peut-être un intérêt à acter ce divorce dans les prochaines semaines.

