Ja Morant : dispute filmée à l’entraînement, la situation s’envenime à Memphis

Ja Morant pris dans une altercation virale avec un coéquipier à l’entraînement à Berlin, au cœur d’un contexte déjà tendu de rumeurs de transfert.

Ja Morant et Vince Williams Jr. ont été au centre d’une scène inhabituellement tendue lors d'un entraînement des Memphis Grizzlies à Berlin, quelques jours avant leur match contre le Magic d'Orlando. Un échange qui est rapidement devenu viral et attise les spéculations déjà vives autour du meneur.

La vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, montre Morant et Williams Jr. dans une confrontation verbale qui a duré une bonne minute, nécessitant l’intervention d’un membre du staff pour apaiser les esprits. Dans l’échange, Morant semble frustré et direct, répétant des phrases comme « Why? I’m right here » ou encore « You’ve been here for five minutes! You’re not like that », selon ce qu’une personne spécialisée dans la lecture labiale a relayé sur les plateformes sociales.

L’incident survient dans un contexte déjà délicat pour Morant et sa franchise. Memphis est actuellement en pleine série de rumeurs de transfert à l’approche de la deadine NBA, explorant des pistes pour déplacer son meneur, ce qui suscite interrogations et tensions internes.

Cette altercation publique intervient alors que Morant, limité cette saison par des blessures et une baisse de production, n’a joué que 18 matchs et est parfois absent pour des raisons physiques. La franchise l’a même listé hors du lineup pour certains matchs à cause d’une contusion au mollet alors qu’il s’entraîne avec l’équipe en Europe.

Le contexte complique encore davantage ce qui était déjà une situation fragile entre Morant et l’organisation. En novembre dernier, il avait été suspendu un match suite à des commentaires critiques envers le staff technique, signe que les tensions ne datent pas d’hier.

Pour sa part, Ja Morant a tenté de minimiser la portée de toutes ces rumeurs lors d’une apparition publique récente, déclarant qu’il devait simplement « vivre avec » l’idée d’un possible transfert, sans toutefois s’étendre davantage.

Ce nouvel échange capté à l’entraînement, filmé et partagé largement par des fans, met en lumière le climat électrique qui règne autour de la franchise du Tennessee. Il soulève des questions sur la cohésion du groupe et sur l’avenir immédiat de Morant à Memphis, déjà sous pression dans une saison qui ne répond pas aux attentes autour de son talent et de son statut de star.

