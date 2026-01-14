Alors que Memphis étudie ses options, Ja Morant aurait déjà une préférence en tête en cas de trade, avec le Miami Heat comme destination favorite.

L’avenir de Ja Morant continue d’alimenter les discussions en NBA, et une préférence claire commencerait à se dessiner. Selon la journaliste Rachel Nichols, le meneur des Memphis Grizzlies aurait le Miami Heat en tête comme destination favorite en cas de trade.

L’information a été révélée lors du dernier épisode du podcast Open Floor NBA Show.

Rachel Nichols affirme tenir cette indication de sources proches du dossier.

« Je sais que Ja Morant veut aller à Miami, de ce que j’ai entendu », a-t-elle expliqué.

Cette déclaration intervient alors que le nom de Morant circule de plus en plus activement sur le marché des transferts, sans qu’une issue ne soit encore clairement définie.

Quelques jours plus tôt, l’insider ESPN Shams Charania indiquait que les Grizzlies exploraient la possibilité de transférer leur meneur double All-Star avant la deadline du 5 février. Plusieurs franchises auraient déjà manifesté un intérêt, dans un contexte où Memphis évalue différentes options pour la suite de son projet.

La préférence supposée de Morant pour Miami ne signifie toutefois pas que le joueur dispose d’un réel pouvoir de décision, la franchise conservant la main sur les négociations.

Sur le terrain, Ja Morant traverse une campagne délicate. Il a disputé 18 matches cette saison, pour des moyennes de 19,0 points, 3,2 rebonds et 7,6 passes décisives. Son efficacité au tir est en baisse, avec 40,1 % de réussite globale et seulement 20,8 % à trois points.

Malgré ces chiffres, son explosivité et ses qualités de créateur continuent de faire de lui l’un des profils les plus spectaculaires de la ligue, capable d’influencer une attaque lorsqu’il est en rythme.

Le Heat apparaît régulièrement comme une destination attractive pour les stars NBA, en raison de son identité compétitive et de sa culture bien installée. Reste à savoir si Miami dispose des atouts nécessaires pour monter un échange convaincant aux yeux de Memphis.

À ce stade, la situation reste évolutive. Mais la révélation d’une préférence personnelle de Ja Morant ajoute un nouvel élément à un dossier déjà très scruté à l’approche de la deadline.

