Alors que Memphis écouterait des offres avant la deadline, un dirigeant NBA a livré une analyse particulièrement dure de la situation de Ja Morant.

L’avenir de Ja Morant continue d’alimenter les discussions en NBA, et pas toujours en termes flatteurs. Alors que les Memphis Grizzlies seraient à l’écoute d’offres avant la deadline du 5 février, un dirigeant de la ligue a livré une évaluation particulièrement dure du meneur de 26 ans.

Ces propos ont été rapportés par le journaliste ESPN Tim MacMahon lors d’un récent épisode du podcast The Hoop Collective.

« Un ensemble problématique », selon un dirigeant

Selon Tim MacMahon, les retours recueillis auprès de décideurs NBA sur Ja Morant ne sont pas plus favorables que ceux concernant Trae Young, un autre meneur régulièrement évoqué dans les rumeurs de marché avant son trade. Certains seraient même plus sévères.

MacMahon rapporte notamment les propos du dirigeant d’une équipe NBA resté anonyme :

« La combinaison du fait qu’il soit chiant à gérer, sujet aux blessures, plus vraiment aussi bon, avec un gros contrat, c’est un ensemble problématique. »

Une déclaration brutale, qui reflète un scepticisme réel autour de la valeur actuelle de Morant sur le marché des échanges.

Memphis à l’écoute avant la deadline

Le 9 janvier, l’insider ESPN Shams Charania indiquait que Memphis « étudiait des offres » pour Ja Morant à l’approche de la deadline. La franchise espérerait récupérer principalement des choix de draft en cas de départ de son double All-Star.

Un objectif jugé ambitieux par certains observateurs, au regard des tendances actuelles du marché et de la situation contractuelle du joueur.

Une valeur sportive en baisse

Sur le plan statistique, Ja Morant traverse une saison délicate. Il affiche une moyenne de 19,0 points par match, avec une adresse extérieure en net recul (20,8 % à trois points). S’il reste un créateur efficace avec 7,6 passes décisives de moyenne, son inefficacité au tir pèse sur son impact global.

À l’image de Trae Young, Morant souffre aussi d’un contexte de marché moins favorable pour les meneurs de petite taille, peu réputés pour leur défense.

Un contrat lourd et un historique médical préoccupant

Les réserves exprimées par les dirigeants NBA ne concernent pas uniquement le terrain. Ja Morant perçoit 39,5 millions de dollars cette saison et doit encore toucher 87,1 millions sur les deux exercices suivants. Dans un contexte de durcissement des règles liées à la luxury tax, les franchises se montrent plus prudentes que jamais face aux contrats lourds.

À cela s’ajoute un historique de blessures conséquent. Morant n’a encore jamais disputé 70 matches sur une saison NBA et a manqué 33 rencontres supplémentaires en raison de suspensions cumulées lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024.

Un échange possible, mais à quel prix ?

Malgré ces éléments, les Grizzlies devraient pouvoir trouver une équipe intéressée par le talent de Ja Morant. En revanche, le prix à payer pourrait être sensiblement inférieur aux attentes initiales de Memphis, tant sa cote semble aujourd’hui à un point bas.