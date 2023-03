Ja Morant : C’est maintenant la police du Colorado qui enquête

Personne n’a dénoncé Ja Morant. Il n’a pas été piégé. Ou alors par lui-même. C’est bel et bien lui qui s’est filmé de son plein gré, pistolet à la main dans une boîte de nuit de Glendave, une zone de Denver réputée pour ses centres commerciaux et ses clubs de strip-tease. Et il pourrait en payer le prix cher. Les Memphis Grizzlies l’ont déjà suspendu pour au moins deux matches mais il semble que le meneur All-Star devrait rester à l’écart du groupe un peu plus longtemps.

En attendant, la NBA mène son enquête. En effet, s’il est avéré que le joueur de 23 ans a emmené son arme lors d’un déplacement avec l’équipe, il risque une sanction assez lourde pouvant aller jusqu’à 50 matches de suspension. Mais la ligue n’est pas la seule à avoir commencé son investigation.

La police du Colorado est elle aussi tombée sur la vidéo, devenue virale puisque Morant était en direct sur son compte Instagram au moment de s’exhiber avec un flingue. Porter une arme est autorisé dans l’état. En revanche, il est interdit de boire tout en possédant une arme à feu sur soi. Rien ne confirme que le joueur était sous l’influence de l’alcool et l’enquête pourrait ne mener à rien. Mais c’est une épée de Damoclès de plus au-dessus de la tête du jeune homme, qui a avoué avoir besoin d’aide.

