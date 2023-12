Ja Morant, le retour de la joie chez les Grizzlies !

Ja Morant change tout chez les Memphis Grizzlies ! Suspendu pendant 25 matches pour un nouveau dérapage avec une arme à feu, le meneur a énormément manqué à son équipe. Très décevante en début de saison, cette formation a affiché un bilan de 6 victoires pour 19 défaites sans lui.

Pire encore, ce groupe semblait avoir perdu son âme par rapport aux performances de l'an dernier. Sans même parler des résultats, les copies rendues étaient d'une grande pauvreté. Puis Morant a fait son retour.

Déjà contre les New Orleans Pelicans (115-113), son impact a été énorme avec une prestation XXL et un buzzer-beater. Pour son premier match à Memphis depuis son come-back, il a également participé à une victoire face aux Indiana Pacers (116-103).

Avec 20 points, 8 passes décisives et 5 rebonds. Mais même collectivement, son retour a transformé le visage des Grizzlies, particulièrement moribonds en son absence. Incapables de tenir le coup durant son indisponibilité, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr brillent en sa présence.

31 points et 7 passes décisives pour l'arrière, 21 points et 8 rebonds pour l'intérieur. Cette période sans Morant a démontré que les deux hommes n'avaient pas franchement les épaules pour porter une franchise. Par contre, comme lieutenants, il se régalent !

Et surtout, ils profitent à nouveau des espaces libérés par leur coéquipier. Avec ses pénétrations et ses percussions, le talent de 24 ans représente un danger majeur pour les défenses adverses. En monopolisant l'attention de plusieurs adversaires, il peut créer des décalages faciles pour les siens.

"Il faut jouer ce jeu avec beaucoup de joie. Et lorsque vous perdez et que vous êtes au plus bas, il est parfois difficile de trouver cet esprit et ce courage. Mais que l'on gagne, que l'on perde, que l'on monte, que l'on descende, il faut avoir cette fougue et cette combativité. Et je pense que c'est ce que nous avons maintenant", a résumé Bane face à la presse.