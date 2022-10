Jabari Smith et Jalen Green s’embrouillent, Eric Gordon est atterré

C'était un peu tendu sur le banc des Rockets en fin de match entre Jabari Smith et Jalen Green.

Voir deux coéquipiers se prendre un peu la tête sur le banc pendant un temps mort, ça arrive 15 fois par an, que ce soit dans des équipes compétitives ou dans le bas du classement. Rien de grave, donc, après cet échange un peu houleux entre Jalen Green et Jabari Smith, les deux plus gros talents des Houston Rockets.

Si on a voulu relayer cette prise de bec, c'est presque surtout pour la tête du pauvre Eric Gordon, qui observe la scène avec des yeux qui crient "Sortez-moi de là, j'ai une médaille avec Team USA sur mon CV, je ne mérite pas ça".

L'accrochage verbal a eu lieu à 110-108 pour Houston, qui l'a finalement emporté devant le Jazz, jusque-là invaincu. Pas de quoi s'alarmer, ces deux-là n'auront plus à jouer à qui est l'alpha dog si les Rockets décrochent le 1st pick pour drafter Victor Wembanyama...

I need an explanation ASAP lol pic.twitter.com/odZsJ3cWHg — reezy (@reezySZN) October 25, 2022

On peut voir que Boban Marjanovic était déjà passé en mode garde du corps, prêt à utiliser les mêmes moves que dans son apparition dans John Wick face à Keanu Reeves, au cas où Jabari Smith aurait voulu passer à la vitesse supérieure...