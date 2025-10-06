Les Las Vegas Aces ont remporté le game 2 des Finales WNBA 2025 contre Phoenix et sont bien parties pour décrocher un troisième sacre en quatre ans.

Les Las Vegas Aces ont confirmé leur domination dans ces Finales WNBA 2025. En battant Phoenix (91-78) dans le Game 2 dimanche, la franchise du Nevada s’offre une avance de 2-0 avant que la série ne s'envole vers l'Arizona. Un succès bâti sur les performances majuscules de Jackie Young et A’ja Wilson, irrésistibles des deux côtés du parquet.

Young a signé une masterclass offensive avec 32 points, dont 21 dans le seul troisième quart-temps, un record historique sur le quart-temps d'un match des Finales. Une explosion qui a mis la tête sous l'eau du Mercury, transformant un duel accroché en démonstration collective. Wilson, fidèle à son statut de quadruple MVP, a ajouté 28 points et 14 rebonds, impossible à contenir dans la peinture malgré toutes les tentatives du Mercury.

JACKIE YOUNG 21 PTS IN THE 3RD QUARTER! THAT'S THE MOST POINTS IN A QUARTER IN WNBA FINALS HISTORY 😱 pic.twitter.com/6essBrVjQD — ESPN (@espn) October 5, 2025

Gray proche du triple-double

Phoenix, pourtant combatif, n’a jamais trouvé les réponses tactiques pour ralentir ce duo, Chelsea Gray ajoutant 10 points, 10 passes et 8 rebonds pour frôler le triple-double. Les ajustements défensifs n’ont fait qu’ouvrir davantage d’espaces, et Alyssa Thomas, rapidement gênée par les fautes, n’a pas pu peser comme attendu.

Avec ce nouveau succès, Las Vegas prend une option claire sur la série. En cas de victoire lors du Game 3 à Phoenix, les Aces ne seraient plus qu’à une marche d’un troisième sacre en quatre ans : une dynastie en train de se redessiner après une saison de reconquête.