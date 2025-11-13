Jalen Brunson sort en béquilles, frayeur à New York

Touché à la cheville, Jalen Brunson marchait en botte de protection et avec des béquilles à sa sortie du Madison Square Garden la nuit dernière.

Mauvaise soirée pour les New York Knicks. Les hommes de Mike Brown se sont inclinés au Madison Square Garden pour la première fois de la saison, battus par le Orlando Magic (107-124) de Franz Wagner (28 points). Jalen Brunson a marqué 31 points pour la franchise de Manhattan mais il est sorti sur blessure dans les deux dernières minutes de la partie. Le meneur All-Star s’est tordu la cheville. La même cheville qui l’a écarté des terrains pendant 15 matches l’an passé.

Brown et les Knicks n’ont pas donné de nouvelles du joueur après le match mais les journalistes l’ont vu quitter la salle en béquilles et avec une botte de protection. Ce qui n’est évidemment pas une bonne nouvelle. Ça laisse présager d’une potentielle absence de Jalen Brunson. New York n’a pas forcément de joueur à même de remplacer son apport, même si le jeu peut passer un peu plus par Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges pour compenser le scoring de la star.

Les Knicks font plutôt un bon début de saison puisqu’ils ont gagné 7 de leurs 11 premiers matches.

