Jalen Brunson dans la conversation du MVP ?

Jalen Brunson n'est sans doute pas considéré comme il mériterait. A savoir un prétendant au titre de MVP au milieu des extraterrestres de cette ligue.

On parle beaucoup et logiquement de Nikola Jokic, de Shai Gilgeous-Alexander ou de Luka Doncic lorsqu’il s’agit d’évoquer la course au MVP cette saison. Des joueurs hors normes, capables de redéfinir les standards statistiques de la ligue. Pendant ce temps, Jalen Brunson continue d’avancer presque en silence, avec une régularité et une influence qui mériteraient pourtant un tout autre traitement médiatique.

Leader incontestable des Knicks, le meneur new-yorkais a conduit son équipe à la 2e place de la Conférence Est à l'heure qu'il est, tout en assumant chaque soir une responsabilité offensive majeure. Création, scoring, gestion du tempo : Brunson est le moteur absolu de New York, celui qui transforme une équipe solide en véritable prétendant au sommet de l’Est.

Sa démonstration lors de la NBA Cup, conclue par un titre remporté face à San Antonio, a servi de rappel grandeur nature. Sur cette scène-là, sous pression, Brunson a livré une performance de patron, au point d’être logiquement élu MVP de la compétition.

Un message que son coach Mike Brown a tenu à faire passer publiquement :

« J’espère que désormais, quand vous commencerez à parler des candidats au MVP, son nom sera l’un des premiers à sortir de votre bouche. Parce que performer à ce niveau, dans un contexte de victoire, c’est ça, selon moi, ce que doit représenter un MVP. Donc maintenant, à vous de faire votre travail. »

Brunson ne sera peut-être jamais le MVP “évident” et pas assez surnaturel sur le plan des stats. Mais il coche toutes les cases de la légitimité. Et il serait peut-être temps que son nom entre, enfin, dans la conversation.