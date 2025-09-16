Jalen Brunson a salué l’impact de Karl-Anthony Towns aux New York Knicks, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire.

L’arrivée de Karl-Anthony Towns chez les New York Knicks de Jalen Brunson a marqué un tournant. Recruté à l’été 2024 en échange de Julius Randle et Donte DiVincenzo, l’intérieur All-Star a contribué à hisser New York vers son meilleur bilan depuis plus de dix ans (51 victoires pour 31 défaites).

Dans une interview exclusive à GamesHub, Jalen Brunson n’a pas tari d’éloges sur son coéquipier :

« Il a été phénoménal pour nous, dans le vestiaire il a été génial. Sur le terrain, il a été génial. Les choses qu’il a pu faire en si peu de temps en tant que Knick sont incroyables. L’avoir comme coéquipier a été vraiment amusant. Je pense qu’on oublie à quel point il est un bon coéquipier. Évidemment, c’est un grand joueur et ce qu’il fait sur le terrain. Mais le coéquipier qu’il est et ce qu’il apporte dans le vestiaire pour nous est spécial. Donc je suis vraiment heureux de l’avoir. »

Brunson a également insisté sur l’importance de l’effort collectif pour optimiser encore plus cette intégration de KAT :

« Ça va nous demander à tous des efforts. Ce n’est pas juste un changement ou un petit ajustement. Il va falloir que nous mettions tout de côté et que nous avancions ensemble. »

La complémentarité entre les deux All-Stars saute déjà aux yeux. Brunson a signé sa meilleure saison en carrière avec 26,0 points et 7,3 passes de moyenne, tandis que Towns a compilé 24,4 points et 12,8 rebonds en moyenne, décrochant une sélection All-NBA.

Le meneur new-yorkais apprécie aussi leur complicité hors terrain : « Nous plaisantons tout le temps. »

Et lorsqu’on lui demande une comparaison, il refuse d’assimiler Towns à un autre joueur : « Je ne pense pas qu’on puisse le comparer. Il shoote avec une telle facilité, et il peut créer. Il a un super toucher près du cercle, donc il est vraiment unique. Il pioche dans différents styles de jeu et il en fait le sien. »

Avec un tel duo, les Knicks affichent des ambitions renforcées, bien décidés à transformer leur progression régulière en succès en playoffs.

