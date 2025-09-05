Pablo Torre relance l’affaire : Jalen Brunson dans la ligne de mire ?

Pablo Torre, journaliste renommé pour sa révélation explosive autour du contrat de Kawhi Leonard, crée le suspense : il serait sur le point d'enquêter sur le deal signé entre les New York Knicks et Jalen Brunson. Un teasing qui pourrait annoncer une nouvelle bombe.

Lors d’une récente apparition dans le Dan Patrick show, Pablo Torre a lâché un message limpide : « Je n'ai jamais reçu autant de messages d’ennemis de Jalen Brunson… » Un propos en forme de mise en garde, qui enflamme les spéculations. Torre a ajouté, prudent, que « la manière dont Brunson est arrivé aux Knicks était intéressante », avant de glisser : « Ça, c’est un petit teaser. »

Rappel des faits, Jalen Brunson a accepté une extension de contrat de 156,5 millions sur quatre ans l’été dernier — alors qu'il serait devenu éligible à un contrat bien plus élevé en attendant un an de plus. Ce choix avait suscité des interrogations. En arrière-plan, l’embauche de son père, Rick Brunson, comme assistant entraîneur avait déjà été soumise à l’attention de la NBA pour suspicion de tampering — à l’époque, sanctionnée par le retrait d’un second tour de draft.

La comparaison avec l’enquête Leonard / Clippers est difficile à esquiver : si un arrangement similaire — impliquant revenus additionnels ou faveurs non dévoilées — est avéré, cela pourrait déclencher une nouvelle onde de choc historiquement sensible pour la ligue, déjà ébranlée par les révélations sur le recours à un contrat externe via une entreprise de reboisement.

La NBA est désormais tiraillée entre la tentation de fermer les yeux pour éviter un effet boule de neige, et le devoir de maintenir la crédibilité de son cadre réglementaire. Pour les Knicks, ce suspense place le club sous une lumière bien moins flatteuse que ses récents succès sportifs.

Kawhi Leonard, un talent incroyable pour faire de la thune en ne foutant rien