Avec un vivier particulièrement important, la Team USA a dû faire des choix difficiles pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Parmi les joueurs absents de la liste finale, on peut évoquer les cas de Jaylen Brown, Kyrie Irving ou encore Jalen Brunson.

Auteur d'une saison 2023-2024 de grande qualité avec les New York Knicks, le meneur pensait pourtant mériter de vivre cette aventure. A son poste, les dirigeants américains lui ont ainsi préféré Stephen Curry, Jrue Holiday et Tyrese Haliburton.

Un choix vécu comme une injustice par Brunson.

"Si je méritais de jouer les JO ? Oui, bien sûr. La façon dont j'ai joué l'an dernier, je pense que je le méritais. Je trouve que j'aurais pu intégrer ce groupe. J'ai joué plusieurs rôles au cours de ma carrière, j'aurais donc pu en avoir un nouveau dans cette équipe.

Mais ce n'était tout simplement pas le destin. Et donc tu passes à autre chose et tu cherches un moyen de devenir plus fort", a répondu Jalen Brunson pour GQ Sports.

Malgré cette déception, Jalen Brunson a toujours l'espoir de défendre les couleurs de son pays aux JO : en 2028 à Los Angeles. A 28 ans, il va devoir rester à un haut niveau sur les années à venir pour avoir une chance.

