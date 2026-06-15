Cet autre All-Star que les Knicks ont hésité à associer à Jalen Brunson

Leon Rose est un acteur majeur du titre des New York Knicks. Il est l’architecte de cette équipe finalement sacrée après avoir gagné 16 de ses 19 matches de playoffs en terminant avec le meilleur différentiel de l’Histoire de la NBA (+283). L’ancien agent devenu dirigeant a monté ce groupe pièce par pièce, de la signature de Jalen Brunson au transfert de Karl-Anthony Towns impliquant Donte DiVincenzo à celui de Mikal Bridges, récupéré pour cinq tours de draft. Autant de décisions qui ont été un temps critiquée. La victoire finale sur les San Antonio Spurs lui donne raison aujourd’hui.

ESPN est revenu sur les différentes étapes qui ont mené à la construction des Knicks. Avec, parmi les moments clés, un trade qui n’a justement pas eu lieu. Selon le média américain, New York aurait pu ajouter un arrière All-Star à ce mix peu de temps après l’arrivée de Brunson dans la grosse pomme. Donovan Mitchell était alors sur le marché, avec un intérêt marquée pour sa ville natale.

Le front office des Knicks ne se serait pas mis d’accord sur les conséquences qu’auraient pu avoir un transfert pour Mitchell. Certains ne le voyaient pas cohabiter avec Jalen Brunson. D’autres oui. Au bout du compte, Leon Rose a préféré ne pas céder au prix demandé par le Utah Jazz. Et bien lui en a pris. Déjà parce qu’il est possible d’avoir des doutes sur le « fit », au moins défensif, entre les deux All-Stars, mais aussi parce que les Knicks n’auraient probablement pas pu faire venir Bridges et Towns par la suite. L’équipe ne serait évidemment pas du tout la même.

Le GM a fait exactement l’inverse que tous ses prédécesseurs : il n’a pas craqué sous la pression de faire venir une star. Et ça a marché pour New York.

Ces trois équipes sont plus favorites que les Knicks pour 2027