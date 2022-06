Jalen Brunson : Les Knicks, une vraie menace pour les Mavericks ?

Les New York Knicks ne font pas dans la discrétion : ils chassent ouvertement Jalen Brunson. Au point d'embaucher le père de l'intéressé dans le staff de la franchise. Le meneur des Dallas Mavericks sera free agent cet été et il est la priorité des dirigeants de la grosse pomme. Ces derniers se sont même sacrifiés de leur pick le soir de la draft, avant-hier, afin de se débarrasser du contrat de Kemba Walker et donc de libérer encore un peu de marge pour faire une offre alléchante au jeune homme.

Selon Marc Stein, les Knicks pourraient proposer autour des 100 millions de dollars sur quatre ans. Et Brunson serait susceptible de les accepter. Les Mavericks garderaient néanmoins le contrôle, même dans cette situation. En effet, ils ont la possibilité de s'aligner sur toutes les offres.

Jalen Brunson a été très bon cette saison et il a même encore passé un cap en playoffs en compilant 21,6 points de moyenne tout en s'affirmant comme une deuxième option efficace derrière Luka Doncic. La franchise texane tient évidemment à le conserver. Mais Spencer Dinwiddie, Tim Hardaway Jr (de retour de blessure) et éventuellement Goran Dragic (convoité par Dallas) serviront peut-être d'assurances si jamais le prix venait à être trop élevé pour garder JB.

Jalen Brunson, l’objectif derrière la Draft surprenante des Knicks ?