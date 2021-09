Jalen Green déjà favori pour le titre de Rookie of the Year ?

La saison n'a pas encore commencé, mais Jalen Green est déjà considéré comme le joueur le plus capable de succéder à LaMelo Ball.

Jalen Green a déjà dit qu'il se considérait comme un 1st pick de Draft, mais qu'il est heureux de ne pas l'avoir été cette année pour éviter d'aller à Detroit. L'assurance de l'arrière des Houston Rockets et les opportunités qu'il aura dans sa première équipe NBA ont visiblement convaincu les analystes d'ESPN.

Dans leurs pronostics de début de saison pour le titre de Rookie of the Year, ils ont ainsi placé Green en première position. Le vote n'a même pas été serré, puisque celui qui évoluait en G-League la saison dernière, a recueilli 72.2% des suffrages pour la première place.

Jalen Green critique Detroit, les fans des Pistons ne l'oublieront pas

Un écart qui va sans doute motiver encore plus Cade Cunningham, le vrai 1st pick 2021, deuxième avec seulement 27.8% de premières places. Derrière, on retrouve Jalen Suggs, qui sera sauf surprise le meneur titulaire d'Orlando après avoir mené Gonzaga jusqu'en finale du Tournoi NCAA. Hors du podium, viennent ensuite Evan Mobley, l'intérieur des Cleveland Cavaliers, et Scottie Barnes, l'ailier des Toronto Raptors.

Peut-être que les votants ont été inspirés par le plaidoyer de leur collègue Kendrick Perkins un peu plus tôt. L'ancien joueur des Boston Celtics a assuré que l'expérience de Jalen Green en G-League faisait de lui son favori pour être le rookie le plus productif cette saison. L'argument s'entend, d'autant que Jalen Green tournait à près de 18 points de moyenne contre des équipes professionnelles et face à des joueurs qui ont déjà évolué en NBA.

Jalen Green a tout pour être la star qui manque aux Rockets