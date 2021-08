Jalen Green critique Detroit, les fans des Pistons ne l’oublieront pas

Jalen Green est ravi de ne pas être le n°1 de la Draft 2021. La raison : il n'avait aucune envie de vivre à Detroit et il ne s'en cache pas.

Jalen Green vient de s'assurer un accueil bien chaud à Detroit cette saison. Le rookie des Houston Rockets, drafté en 2e position le mois dernier, a clairement expliqué à Chris Haynes de Yahoo Sports qu'il était ravi de ne pas avoir été le first pick de cette cuvée. La seule raison : il n'avait aucune envie de vivre et jouer à Motown...

"Je voulais être le numéro un de la Draft, mais au niveau du lieu, je ne voulais pas aller à Detroit. Je me suis senti beaucoup plus à l'aise à Houston. C'était un environnement vraiment accueillant. A Detroit, j'ai eu l'impression d'être de retour dans la bulle de G-League. C'était ça, en gros. Je n'avais pas vraiment autre chose à faire que d'aller à la salle et rien pour m'échapper un peu. Les seuls moments que j'avais pour moi, c'était dans mon appartement. C'est comme ça que je me suis senti à Detroit. Je ne me vois pas mettre un pied dehors dans cette ville. Il n'y a pas grand chose à faire là-bas. Tu vas à la salle et chez toi".

Jalen Green promet d'être élu RoY

On imagine que ces propos vont faire grincer des dents chez les fans des Pistons et, plus encore, chez les habitants de Detroit. Le calendrier de la saison NBA 2021-2022 n'est pas encore tombé, mais ces derniers entoureront à n'en pas douter le jour de la venue des Rockets dans le Michigan. Ils ne manqueront d'ailleurs pas de titiller Jalen Green si la promesse qu'il a faite dans la foulée de ces critiques sur Detroit, ne se réalise pas.

"Je n'ai pas été pris en n°1, donc je vais gagner le titre de Rookie de l'année", a lancé l'ancien joueur de la Team Ignite en G-League.

Cade Cunningham (Detroit), Evan Mobley (Cleveland), Scottie Barnes (Toronto) ou Jalen Suggs (Orlando) ont sans doute tous pour projet de faire mentir Jalen Green.

