« Quelqu’un doit apprendre à KPJ et à Green à jouer de la bonne manière »

Eric Gordon n’a pas fait la langue de bois quand il lui a été demandé si les Houston Rockets avaient progressé depuis qu’ils ont enclenché leur reconstruction. Pour lui, il n’y a pas eu d’évolution. Pourtant, les jeunes Kevin Porter Jr et Jalen Green, pour ne citer que ces deux-là, sont censés grandir petit à petit. Ils progressent individuellement mais la franchise texane reste l’une des plus mauvaises de la ligue. Elle dispose même du plus pire bilan avec seulement 10 victoires en 40 matches.

KPJ et Green sont souvent montrés du doigt parce qu’ils sont les deux premières options offensives de l’équipe. Leur isolation et leur capacité à croquer la balle est de plus en plus mis en avant. Pour Austin Rivers, ça démontre l’absence de vétérans pour les guider.

« Quelqu’un doit leur apprendre à jouer de la bonne manière. Ils ont besoin de joueurs expérimentés », confie l’arrière de 30 ans, passés par les Rockets pendant deux saisons. « J’aime bien ces gars-là, ils sont vraiment talentueux et ils peuvent scorer… il faut quelqu’un pour les aider à franchir un palier. » « Les vétérans ont un rôle primordial quand vous êtes jeune. Ils vous apprennent à lire le jeu et à la contrôler. Il ne peut pas y avoir que des isolations. Il faut parfois prendre des décisions rapides, faire circuler la balle. Si j’étais à Houston, je serai constamment en train de leur parler. Ils détesteraient peut-être ça mais c’est pour leur bien. » « Cette responsabilité ne leur revient pas. Ce n’est pas non plus celle du coach. Ils ont besoin de quelqu’un pour les guider. »

Jalen Green et Kevin Porter Jr tourne à respectivement 21 et 19 points par match cette saison. Mais ils ne donnent pas particulièrement l’impression de rendre leur équipe meilleure. C’est la prochaine étape à franchir pour eux.

