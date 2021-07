Jalen Suggs, un cadeau tombé du ciel pour le Magic

Le Magic avait besoin d'un meneur, il vient possiblement de drafter un patron et le joueur le plus important de son projet de reconstruction.

Parfois, le destin fait bien les choses. Le Magic se demandait comment réagir à la blessure de Markelle Fultz, très bon avant d'être fauché en plein vol en début de saison dernière. Fallait-il tenter de faire venir un meneur d'expérience via la free agency ou un trade ? La Draft 2021 et le choix des Raptors de prendre Scottie Barnes plutôt que Jalen Suggs a été un véritable cadeau pour Orlando.

Leur meneur titulaire, possiblement celui des prochaines années - pourquoi pas en tandem avec Fultz selon sa santé - c'est lui. Comme tombé du ciel, l'homme du shoot qui a fait le tour du web avec Gonzaga durant le Final Four l'année dernière débarque à Disneyworld.

Jalen Suggs n'est resté qu'un en NCAA, mais il en a vite été l'un des patrons. Pourra-t-il l'être en NBA ? On a envie de dire oui, tant le garçon semble prêt mentalement et de la trempe des leaders. Héroïque durant la March Madness 2020 jusqu'à la défaite malheureuse contre Baylor, Suggs est un combo guard qui propose un intéressant cocktail d'explosivité, de sang froid et d'intelligence de jeu.

Le paramètre clutch de son jeu est indéniable, tout comme l'est sa capacité à rendre les autres meilleurs. Il lui faudra évidemment se montrer fiable sur le shoot extérieur, un élément devenu fondamental pour les meneurs et arrières de la ligue. Là où la confiance est de mise, c'est qu'il a déjà les instincts défensifs et le flair. Deux paramètres qui ne s'apprennent pas vraiment et qui lui permettront de compenser des soirées difficiles statistiquement en NBA.

Cousin d'Eddie Jones, pote de Paige Bueckers...

Suggs, qui n'est autre que le petit cousin de l'ancien Laker Eddie Jones, est originaire de Saint Paul dans le Minnesota. C'est là-bas qu'il a noué une amitié solide avec la jeune star du basket féminin Paige Bueckers et est devenu l'un des jeunes joueurs les plus prisés du pays. Les spotlights ne l'effraient pas, aussi bien sportivement (les lumières du Tournoi NCAA ont plutôt eu tendance à le mettre en valeur) qu'en dehors, puisqu'il fréquente depuis quelques mois une autre jeune star NCAA, la très populaire et talentueuse arrière de Louisville Hailey Van Lith.

Sous le maillot du Magic, Jalen Suggs n'aura qu'une pression limitée. La franchise a appuyé sur le bouton reset lors de la dernière deadline des trades en transférant Nikola Vucevic, Evan Fournier et Aaron Gordon, leurs trois meilleurs joueurs depuis le départ de Dwight Howard en 2012. Suggs arrive dans un collectif jeune, sans star et où il n'y a qu'à se pencher pour prendre les clés du leadership.

Dans quelques années, on parlera peut-être de ce pick en 5e position comme d'un steal. Ou mieux, comme du jour où le Magic a entamé son retour vers les sommets de la Conférence Est.

