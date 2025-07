Jalen Williams prolonge lui aussi avec OKC, le « big three » est sécurisé

L’avenir est radieux pour le Oklahoma City Thunder. La franchise vient de décrocher le premier titre de son Histoire et elle l’a fait en ayant l’une des équipes les plus jeunes à être allée au bout. Elle ne payait même pas la Luxury Tax cette saison. Mais avec les bagues viennent les dollars. Les trois superstars du groupe ont désormais obtenu une extension de contrat cet été. Après Shai Gilgeous-Alexander (285 millions sur quatre ans) et Chet Holmgren (potentiellement 250 millions sur cinq ans), c’est maintenant Jalen Williams qui vient de parapher un nouveau deal.

Le voilà lié avec le Thunder pour cinq saisons de plus. Le montant total du contrat peut atteindre 287 millions de dollars si jamais le jeune arrière est nommé dans une All-NBA Team (ou élu MVP ou DPOY). Il toucherait alors le supermax. Pas sûr qu’il y parvienne dès la saison prochaine, même s’il sera évidemment un candidat.

Jalen Williams, le deuxième meilleur scoreur d’OKC en saison régulière et en playoffs, doit d’abord se remettre d’une blessure au poignet qui a nécessité presque une trentaine d’injections pendant les playoffs. Il a été opéré pendant l’intersaison et il devrait faire son retour au début de la saison à venir.