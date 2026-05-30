L'Oklahoma City Thunder ne pourra pas compter sur Jalen Williams pour le match décisif face aux San Antonio Spurs. Après avoir aggravé sa blessure aux ischio-jambiers à l'occasion du Game 2, l'ailier a raté trois matches consécutifs puis a réalisé son retour lors du Game 6.

Cependant, sur cette rencontre, le talent de 25 ans a connu un véritable cauchemar. Totalement rouillé, il a disputé 10 minutes et a surtout pénalisé son équipe. Son bilan ? 1 point (0/1 aux tirs), 1 passe décisive pour 2 ballons perdus.

Face aux difficultés de Williams, OKC a pris la décision de le protéger en actant, dès vendredi, son forfait pour le dénouement de la finale de la Conférence Ouest. Sur le papier, il s'agit bien évidemment d'un coup dur pour le champion NBA en titre.

D'autant plus sans Ajay Mitchell, également indisponible. Cependant, le Thunder a les armes, même sans lui, pour rivaliser avec les Spurs. Sur cette série, OKC affiche d'ailleurs un bilan positif en son absence : 2-1.

Sur un Game 7, le forfait de Jalen Williams pourrait tout de même peser. La pression se trouve clairement sur les épaules de Shai Gilgeous-Alexander, qui va devoir porter son équipe sur ses épaules pour se défaire de San Antonio.

Le retour qui a tourné au cauchemar pour Jalen Williams