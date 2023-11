Jamal Murray absent plusieurs semaines

Les Denver Nuggets ne veulent prendre aucun risque avec Jamal Murray. Déjà gêné par une douleur aux ischios à la fin du camp d'entraînement, le meneur canadien s'est blessé au même endroit lors d'une victoire contre les Chicago Bulls. Selon ESPN, il va manquer 3 à 4 semaines de compétition. C'est évidemment fâcheux mais la franchise du Colorado tient le cap pour l'instant puisqu'elle a gagné les deux matches disputés sans lui.

Nikola Jokic se retrouve tout de même obligé d'en faire un peu plus en attaque. Il a par exemple pris 25 tirs cette nuit. Et les Nuggets ont battu les Golden State Warriors. Reggie Jackson a d'ailleurs pris la place de Murray dans le cinq majeur et il a marqué 20 points.

