Jamal Murray, sa réponse cash sur son absence au All-Star Game

Sans le moindre doute, Jamal Murray incarne l'un des meilleurs meneurs de la NBA. Son impact dans le sacre des Denver Nuggets l'an dernier l'a parfaitement démontré. Et pourtant, le Canadien, à 26 ans, n'a jamais été choisi pour le All-Star Game.

Bien évidemment, plusieurs éléments expliquent cette situation. Tout d'abord, il a souvent été blessé ces dernières années. Ensuite, Nikola Jokic attire énormément l'attention. Puis à l'Ouest, la concurrence reste folle.

De son côté, Murray a appris à relativiser son absence au ASG.

"Un All-Star ? Je le suis quand il le faut. Je suis un All-Star quand on a besoin d'un All-Star, c'est-à-dire en Playoffs. Vous voulez que le meilleur passe un cap à ce moment-là non ? Et je crois que je fais du bon travail à ce niveau. Donc je garde ça en tête.

C'est comme ça, juste une motivation supplémentaire. Mais franchement, ça ne me blesse pas psychologiquement. Cela fait si longtemps que je ne suis pas sélectionné, et pourtant je suis un champion. Je suis dans la meilleure équipe du monde, avec le meilleur joueur du monde", a apprécié Jamal Murray pour The Athletic.

Il s'agit tout de même d'une petite anomalie. Mais Jamal Murray a encore de belles années à venir pour participer à son premier match des étoiles.

Les Nuggets sereins pour l’avenir de Jamal Murray