James Dolan sort de son silence pour mettre la pression aux Knicks

On ne le voyait plus trop et c’était une bonne nouvelle pour les New York Knicks. Leur propriétaire, l’excentrique et controversé James Dolan, se faisait plutôt discret. C’est lors d’une rare interview donnée à une émission de radio qu’il est revenu sur le devant de la scène en affichant ses ambitions pour sa franchise dans ce qui ressemblait en quelque sorte à un coup de pression : « On veut aller en finales NBA et on devrait pouvoir la gagner. Dans le sport tout peut arriver. Aller en finales est une nécessité absolue. Et on doit pouvoir l’emporter. »

On comprend ici que toute élimination lors des playoffs à l’Est sera donc perçu comme un échec. Mais dans le fond, Dolan n’a pas tort. Les Knicks ont aujourd’hui un effectif qui leur confère un statut de favori dans leur Conférence et font donc figure de candidats au titre en juin prochain. Les cinq cadres du groupe de départ se connaissent sur le bout des doigts, le roster est plus profond que par le passé, il est expérimenté, assez complet sur tous les postes et adapté à toutes les situations, etc.

Le timing tombe mal cependant puisque New York vient de s’incliner lourdement contre Detroit lors du choc entre le premier de Conférence et son dauphin la nuit dernière. Plus globalement, les Knicks souffrent depuis la blessure de Josh Hart. Notamment en défense. Ils sont même passés troisièmes à l’Est au profit d’une équipe des Celtics en grande forme. Mais au complet, le club de Manhattan se doit de retourner en finales NBA pour la première fois depuis 1999.

James Dolan s’est aussi exprimé sur d’autres sujets en rendant par exemple hommage à Tom Thibodeau, coach licencié par l’organisation l’été dernier, tout en justifiant son départ. Concernant les rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo, le patron a assuré que l’équipe pouvait gagner « telle qu’elle est construite aujourd’hui » et qu’il n’imaginait donc pas un trade en cours de saison.

CQFR : Kevin Durant se venge des Suns, OKC giflé !