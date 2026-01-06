Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Pistons : 90-121

Bulls @ Celtics : 101-115

Hawks @ Raptors : 100-118

Suns @ Rockets : 97-100

Hornets @ Thunder : 124-97

Nuggets @ Sixers : 125-124, après prolongation

Jazz @ Blazers : 117-137

Warriors @ Clippers : 102-103

Kevin Durant, la vengeance

- Comme un symbole : Kevin Durant (26 pts) a inscrit un game winner à 3 points à 1.1 secondes du buzzer face à Phoenix, son ancienne équipe. Les Suns, menés de 7 points à l'entame du money time, ont passé un 10-0 aux Rockets, privés d'Alperen Sengun, avant de succomber sur ce tir déchirant et assez beau de "KD". Dillon Brooks, contre lequel Durant a notamment été échangé, a tenté d'arracher la prolongation derrière, mais sans succès. C'est la 5e victoire en 6 matches pour les Texans.

KEVIN DURANT HITS THE CLUTCH 3 TO WIN IT FOR HOUSTON 🚨 pic.twitter.com/1lC1qjT0Ok — NBA (@NBA) January 6, 2026

Après le match, Kevin Durant n'a pas caché que ce gamer winner avait un joli petit goût de revanche : « Phoenix est un endroit que je ne voulais pas quitter. Je ne veux pas avoir l'air trop dramatique, mais bon... Pour la première fois de ma carrière, on m'a mis dehors. J'ai eu l'impression d'être le bouc émissaire des problèmes qu'il y a eu la saison dernière dans l'équipe. Donc oui, ça a fait du bien de les battre et de marquer le panier de la gagne. Contre une ancienne équipe, particulièrement si elle t'a tradé, tu joues forcément avec une motivation supplémentaire »

OKC, ça ne va pas du tout

- Le Thunder ne peut plus le cacher : il y a bien une petite crise de confiance chez le champion en titre. OKC a subi sa pire défaite de la saison cette nuit. Un revers à la maison, lourd au niveau du score (124-97) et contre une équipe à laquelle les hommes de Mark Daigneault ne donneraient même pas l'heure en temps normal. Charlotte a joué crânement sa chance et réussi un éclat dans le 2e QT (34-17) qui lui a permis de faire la course en tête jusqu'au bout sans stress.

Si Shai Gilgeous-Alexander (21 pts) reste souvent assis pendant certains 4e quart-temps, comme cette nuit, c'est parce qu'OKC est largement en tête. Là, c'est parce que le Thunder était à côté de la plaque et avait déjà match perdu... Brandon Miller (28 pts) et Kon Knueppel (23 pts) se sont régalés au scoring, alors que Moussa Diabaté a montré sa polyvalence avec 9 points, 12 rebonds et 5 passes en 29 minutes.

Detroit met les Knicks à distance

- Le choc de l'Est n'a pas eu lieu. Enfin, techniquement, si. Mais il n'y a pas eu photo entre les Pistons et les Knicks. Detroit leader de la Conférence a saisi l'occasion d'enfoncer un peu New York, qui en est maintenant à quatre défaites de suite. Cade Cunningham a rayonné (29 pts, 13 asts en 29 min) et le banc des Detroit s'est régalé (58 pts) autant que JB Bickerstaff, qui affrontait en Mike Brown un ami de la famille et son ancien... baby-sitter. Les Pistons ont maintenant 4 victoires d'avance sur les Knicks, troisièmes derrière Boston.

Côté français, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ont tous les deux joué 5 minutes, sans apport significatif. Guerschon Yabusele a eu droit à 9 minutes pour 3 points, 2 passes, mais aucun panier marqué.

- Boston a justement profité de l'aubaine pour prendre la 2e place à l'Est. Pour ça, il fallait battre Chicago. La mission a été remplie avec facilité, même dans un soir compliqué pour Jaylen Brown (14 pts à 6/24). Les Celtics ont d'autres arguments, en l'occurrence Anfernee Simons (27 pts), Payton Pritchard (21 pts) ou Neemias Queta (13 pts, 13 rbds), qui ont aidé leur équipe à signer une 4e victoire de rang et une 8e en 9 matches. Les Bulls n'ont marqué que 33 points en première mi-temps, avant un léger sursaut d'orgueil en 2e, orchestré par Matas Buzelis (26 pts).

New York humilié à Detroit, les Knicks en crise

Zaccharie Risacher gêné par les fautes

- La nouvelle de la volonté mutuelle de Trae Young et des Hawks de se séparer n'a pas réussi à Atlanta, battu (118-100) à Toronto. Les Raptors ne réussissent pas aux Hawks, puisque le dernier match entre les deux équipes, samedi, avait déjà donné lieu à une victoires des hommes de Darko Rajakovic. Ils n'ont encore pas été vraiment mis en danger et ont géré le match de bout en bout, avec une belle prestation du rookie Collin Murray-Boyles (17 pts, 7 asts, 7 rbds et +34 de +/-) notamment. Zaccharie Risacher a malheureusement été gêné par les fautes et a été éjecté pour sa 6e infraction en cours de 4e quart-temps. Le Français a passé 22 minutes sur le parquet pour 16 points et 4 passes à 7/11.

- Les Nuggets ont fait contre mauvaise fortune bon coeur cette nuit, à Philadelphie. Malgré leur pléiade de blessés et d'absents (Jokic, Murray, Gordon, Braun, Valanciunas, pour ne citer qu'eux), les joueurs de David Adelman sont allés l'emporter sur le parquet des Sixers en prolongation. Denver a pu compter sur le meilleur match en carrière de Jalen Pickett (29 pts) et sur de belles perfs de Zeke Nnaji (21 pts, 11 rbds) et Peyton Watson (24 pts) pour s'imposer. C'est un contre illégal de Joel Embiid (32 pts) sur Bruce Brown à 5 secondes de la fin de l'overtime, consécutif à une belle action défensive de Spencer Jones, qui a permis aux Nuggets de gagner, Tyrese Maxey (28 pts) loupant le tir de la gagne au buzzer.

LA TAPA DE SPENCER JONES A EMBIID POR UN LADO, Y EL GAME WINNER DE BRUCE BROWN POR EL OTRO. EL MEJOR PARTIDO QUE VI EN MIS 87 AÑOS DE VIDApic.twitter.com/JsLf31FHrf — Nuggets Latam (24-12) (@NuggetsLatam) January 6, 2026

Sidy Cissoko à 4/5 à 3 pts

- Portland a signé une victoire sereine (137-117), la troisième de suite et la cinquième en six matches, sur le parquet du Jazz. Deni Avdija a remporté le duel de stars du dernier Eurobasket face à Lauri Markkanen (22 pts) avec une nouvelle performance complète et solide : 33 points, 9 passes et 8 rebonds en 28 minutes. Shaedon Sharpe (29 pts) a largement contribué aussi, Donovan Clingan a fait une belle moisson (17 rbds), alors que Sidy Cissoko (14 pts) s'est montré tranchant en sortie de banc avec notamment un 4/5 à 3 points.

- Le dernier match de la nuit a vu les Clippers décrocher une victoire précieuse (103-102) contre les Warriors après la fin de leur série de victoires. Los Angeles a joué sans James Harden, absent de dernière minute en raison d'une douleur à l'épaule, mais a dominé les débats, non sans se faire peur en fin de partie. Golden State a mis la pression dans le money time, notamment grâce à deux paniers à 3 points en 30 secondes de Stephen Curry. Revenus à un point, les hommes de Steve Kerr n'ont pas pu jouer leur dernière possession avec leur superstar, éjectée pour une 6e faute à 42 secondes du terme. C'est du coup Jimmy Butler qui a pris ce qui aurait pu être un game winner, mais l'ancienne star du Heat a été parfaitement défendue par Nicolas Batum et a manqué la cible.

Malgré sa maladresse (10/25 et 0/8 à 3 pts), Kawhi Leonard a posé 24 points, 12 rebonds et 5 passes. Kobe Sanders a fait un super match (20 pts, 7 rbds, 3 asts) pour tenter de combler l'absence de James Harden. Grâce à cette victoire, les Clippers ne sont plus qu'à deux longueurs de Memphis, premier qualifié virtuel pour le play-in.