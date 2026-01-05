Trae Young à Washington, ça chauffe !

La fin d’une ère semble se rapprocher à Atlanta. Selon Shams Charania d’ESPN, Trae Young et ses représentants travaillent désormais officiellement avec les Hawks pour trouver une solution de trade avant la deadline. Une information qui acte probablement les derniers jours du meneur All-Star sous le maillot d’Atlanta. Depuis plusieurs mois, l’avenir de Trae Young […]

Depuis plusieurs mois, l’avenir de Trae Young était au centre des discussions en Géorgie. Malgré des statistiques individuelles toujours solides, la franchise n’a jamais réellement franchi le cap attendu depuis la finale de conférence 2021. Les résultats en dents de scie, les changements autour de lui et une direction sportive en quête de flexibilité ont progressivement rendu ce divorce presque inévitable.D’après Marc Stein, une destination se détache déjà : Washington. Les Wizards seraient très intéressés par le profil de Trae Young et le verraient comme le meneur capable d’incarner leur projet sur le long terme. Un pari fort pour une franchise en reconstruction, mais qui cherche une tête d’affiche crédible pour accélérer son développement.

Reste toutefois un point clé : la situation contractuelle du joueur. Trae Young dispose d’une player option à la fin de la saison, un élément qui pèsera lourd dans les négociations et dans la valeur réelle du package proposé. Côté Wizards, l’offre tournerait autour du contrat expirant de CJ McCollum, un profil qui intéresserait Atlanta pour sa flexibilité financière et son leadership, plus que pour un rôle sportif central.

À quelques jours de la deadline, le dossier Trae Young pourrait bien devenir le feuilleton majeur de cette fin d’hiver NBA. Et rebattre durablement les cartes pour deux franchises en quête de nouveau souffle.