Le nom de Trae Young revient régulièrement dans les rumeurs de transfert. Pourtant, à l’approche de la trade deadline, l’arrière des Atlanta Hawks ne semble pas susciter un engouement particulier à travers la ligue, malgré son statut de quadruple All-Star et son talent offensif reconnu.

Selon les informations relayées par Ryen Russillo dans son podcast, un dirigeant NBA aurait livré une explication particulièrement directe à ce manque d’intérêt. D’après cette source, Trae Young ne ferait pas l’unanimité dans les vestiaires.

« Il est difficile de trouver une équipe qui essaie de gagner dès cette saison et pour laquelle Trae serait une vraie aide, surtout quand on prend en compte ce que cette équipe devrait céder en retour pour équilibrer les salaires. Il ne défend pas. Il ne prend pas de rebonds. Les joueurs détestent jouer avec lui », a rapporté Russillo, citant un cadre de la ligue.

Une réputation qui pèse sur sa valeur de marché

Cette perception négative serait l’un des freins majeurs à un éventuel transfert. Au-delà de ses limites défensives souvent pointées du doigt, le profil de Trae Young poserait question dans des contextes compétitifs où l’équilibre collectif est prioritaire. Pour une franchise ambitieuse, l’idée de sacrifier plusieurs joueurs de rotation pour récupérer un meneur au rendement offensif irrégulier pourrait refroidir plus d’un décideur.

Sur le plan contractuel, Trae Young se trouve dans la dernière année de son contrat avec Atlanta, tout en disposant d’une player option pour la saison suivante, estimée à plus de 48 millions de dollars. Un paramètre supplémentaire qui complique les discussions, tant le risque financier est important pour une équipe intéressée.

Des performances en deçà des attentes

Sur le terrain, le début de saison n’a pas totalement dissipé les doutes. Lors de sa huitième saison NBA, l’arrière de 27 ans tourne à 19,3 points et 8,9 passes décisives de moyenne, mais avec une adresse extérieure en baisse, à 30,5 % à trois points sur dix matches disputés avec Atlanta.

Si Trae Young reste un créateur de jeu d’élite et un passeur capable de dynamiter une défense, ces critiques venues de l’intérieur de la ligue soulignent les interrogations persistantes autour de son impact global.

A mesure que la trade deadline approche, cette réputation pourrait lourdement peser sur l’avenir du meneur à Atlanta. A moins que ce dirigeant NBA soit en train de préparer un trade et qu’il cherche à faire diminuer le prix que demanderait les Hawks ?

