New York humilié à Detroit, les Knicks en crise

Battus lourdement par les Pistons, les Knicks font face à une série inquiétante de 4 défaites de rang. New York va vite devoir réagir.

Les New York Knicks ont vécu une soirée particulièrement frustrante au Little Caesars Arena lundi, s’inclinant 121-90 face aux Detroit Pistons, dans une confrontation qui avait pourtant des airs de duel entre prétendants en tête de la Conférence Est. Cette lourde défaite, la quatrième consécutive pour New York, a poussé les leaders de l’équipe à faire part de leurs inquiétudes et de leur détermination à réagir collectivement.

« Beaucoup de choses doivent être réglées, » a déclaré Jalen Brunson, après la rencontre, reconnaissant que la performance du groupe n’était pas à la hauteur des ambitions affichées par la franchise. Il a ajouté qu’il y avait eu quelques discussions internes avant l’arrivée des médias, mais qu’elles restaient à approfondir.

Brunson, qui a mené New York avec 25 points, a souligné que la réponse du groupe devait être collective.

« On doit juste répondre. Beaucoup plus doit être dit. On le garde en interne. Si on veut être l’équipe que l’on dit vouloir être, on doit être meilleurs, tout simplement. »

Le meneur n’a pas été en mesure de compenser les difficultés générales des Knicks, qui ont accumulé 20 pertes de balle lors de la rencontre, un chiffre qui reflète bien les soucis d’exécution de la soirée. Le manque d’assistances de Brunson, associé à ses six turnovers, illustre les difficultés offensives et de cohésion du collectif face à une équipe de Detroit opportuniste.

Karl-Anthony Towns, qui a été limité à un faible temps de jeu (23 minutes pour 6 points à 1/4) et affiché un différentiel très négatif (-27), a aussi livré un commentaire franc sur la performance globale.

« C’est cool d’être dans une passe difficile, des choses arrivent au cours d’une saison. Mais c’est un mauvais, mauvais moment. Tu ne peux pas être aussi mauvais. »

Le constat de Towns ne cache rien. Les Knicks ont été dominés physiquement et tactiquement, permettant à Detroit de contrôler la rencontre dans presque tous les compartiments du jeu. Les Pistons, qui comptent parmi les meilleures équipes de l’Est cette saison, ont étouffé New York notamment en second quart-temps, prenant rapidement une avance significative que les Knicks n’ont jamais pu combattre efficacement.

Detroit envoie un message à New York

Cette série de quatre défaites consécutives survient dans un contexte où les attentes envers les Knicks sont élevées. La franchise de New York, riche de talents comme Brunson et Towns, nourrit des objectifs ambitieux, y compris l’idée de viser un titre NBA. Or, cette série négative pose des questions sur la capacité du groupe à traduire son potentiel sur le terrain dans les moments où les enjeux deviennent serrés.

Ce match était aussi la première rencontre de la saison entre les deux équipes depuis la série de playoffs électrique de l’an dernier, où les Knicks avaient éliminé les Pistons en six matches. Detroit, qui a dominé ce soir-là, a voulu montrer qu’il venait d’un autre calibre cette saison, en s’emparant de la tête de la Conférence Est grâce à un collectif puissant et une défense opportuniste.

La performance des Pistons a été menée par Cade Cunningham, qui a terminé avec 29 points, 13 passes décisives, trois rebonds et deux contres, démontrant l’explosion de son jeu et l’équilibre de l’attaque de Detroit. Pour les Knicks, en revanche, ce résultat résonne comme un avertissement.

Leur défense peine à contenir les attaques adverses, leur gestion du ballon se détériore, et l’efficacité offensive s’effrite lorsque le collectif ne parvient pas à fonctionner selon les plans prévus.

La réaction des leaders de l’équipe, notamment Brunson et Towns, met en avant à la fois la frustration et la lucidité du vestiaire. Ce n’est pas seulement un revers isolé, mais une série de signaux qu’il faut comprendre et corriger pour rester dans la course aux objectifs élevés que la franchise s’est fixés avant la saison.

Avec cette série de défaites, New York voit ses certitudes être ébranlées et comprendre que l’ajustement collectif et mental doit être rapide. Dans le même temps Boston, sur une série de 4 victoires, leur passe devant au classement. Les Knicks savent que le calendrier à venir ne laisse guère de place à l’hésitation s’ils veulent réellement prétendre à leurs ambitions de fin de saison et au-delà.

