James Harden a zappé le media day, la guerre continue

Le media day des Sixers a débuté ce lundi et, signe fort, James Harden a décidé de ne pas s'y rendre.

On espérait que James Harden se pointe au Media Day des Philadelphie Sixers ce lundi. On avait préparé le popcorn, dans l'espoir de voir le MVP 2018 sortir quelques déclarations punchy pour prolonger son beef avec son GM Daryl Morey et manifester sa frustration de ne pas avoir été tradé.

Il y aura probablement amende dans tous les cas pour Harden. Les médias présents à l'évènement du côté de Philadelphie rapportent que l'arrière All-Star est absent de ce media day, où l'attention sera tournée vers Joel Embiid, dont on se demande quel est l'état d'esprit après les mouvements des concurrents des Sixers durant l'intersaison.

Le sujet James Harden devrait tout de même être abordé et il y a fort à parier que les joueurs présents seront interrogés à ce sujet. L'équipe part pour le Colorado dès demain pour démarrer son training camp et rien n'indique que Harden sera du voyage. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, les discussions pout un trade de l'ancienne star des Rockets sont au point mort. Le dossier est dans l'impasse, alors que l'intéressé avait indiqué pendant l'été qu'il ne jouerait plus pour une organisation donc Daryl Morey est le General Manager.

Comme le précise Woj, c'est la deuxième fois en trois ans qu'un All-Star ne se rend pas au media day après Ben Simmons...

James Harden et les Clippers, ça n'avance toujours pas