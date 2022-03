James Harden a apprécié se faire botter le cul par les Nets

Les Philadelphia Sixers ont reçu une véritable leçon. Face aux Brooklyn Nets, James Harden et ses partenaires ont subi une énorme gifle (100-129). Pourtant, cette affiche, avec le récent échange entre les deux formations, suscitait d'énormes attentes.

Mais les 76ers n'ont pas été à la hauteur. Notamment l'arrière, auteur d'une performance décevante (11 points à 3/17 aux tirs). Malgré ce lourd revers, le natif de Los Angeles n'a pas eu l'air trop découragé.

"Cette nuit a été bonne pour nous, mec. On s'est fait botter le cul. Et depuis que je suis ici, tout a été doux et nous avons gagné des matches. Et donc ce soir, c'était bon pour nous. Nous avons l'opportunité de revenir à la réalité, de revenir sur nos erreurs et de continuer à nous améliorer", a analysé James Harden face à la presse.