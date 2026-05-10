Detroit Pistons @ Cleveland Cavaliers : 109-116

Les Cavaliers n’ont toujours pas gagné un match loin de leurs terres depuis le début de ces playoffs. 0 sur 6. En revanche, ils ne se sont jamais inclinés dans leur Rocket Arena à Cleveland. 5 matches et autant de victoire pour les joueurs de Kenny Atkinson, qui se devaient absolument de l’emporter samedi soir pour ne pas se retrouver menés 0-3 par des Pistons lancés sur 5 succès de suite après être passés à une défaite de l’élimination au premier tour. La série de Detroit s’est donc arrêtée avec cette victoire de la franchise de l’Ohio.

Une rencontre encore disputée jusque dans les dernières minutes. Les deux précédents money time ont été à l’avantage du club du Michigan, drivé par un Cade Cunningham plus inspiré que James Harden et Donovan Mitchell dans les moments décisifs. Mais pas sur ce Game 3. Les rôles ont été inversés. Le meneur All-Star des Pistons a notamment perdu trois ballons de suite (8 au total) tandis qu’Harden s’est sublimé dans les 90 dernières secondes en inscrivant 7 points à 3 sur 3 aux tirs, dont un game winner pour mettre les siens à l’abri à 25 secondes du buzzer.

James Harden fait la différence à la fin

Cleveland a démarré très fort en shootant à plus de 70% de réussite dans le premier quart-temps avant de se détacher dans le deuxième à la faveur d’un 32-18 qui a donné 16 points d’avance aux locaux. On pouvait penser Mitchell (35 pts, 10 rbds) et ses coéquipiers lancés vers une victoire facile mais Detroit a réagi dès le retour des vestiaires. Portés par le triple-double de Cunningham (27 pts, 10 rbds, 10 pds), ils sont revenus au score avant même de reprendre l’avantage au cours du quatrième quart-temps.

Les deux équipes étaient finalement à égalité 104 partout quand Max Strus a jailli sur une passe de la star adverse pour aller marquer de l’autre côté du terrain. Un panier qui a donné le dernier écart du match aux Cavs. Efficace dans les deux dernières minutes (19 pts au total), Harden a assuré la victoire.

Rewinding it back to earlier in the day... JAMES HARDEN SEALS IT FOR CLEVELAND.

CAVS WIN GAME 3 AT HOME 🍿 Game 4: Monday, 8:00pm/et, NBC/Peacock https://t.co/z68GP6pvYU pic.twitter.com/k3YUJHSgyD — NBA (@NBA) May 10, 2026

L’ancien MVP a au moins justifié sur ce match son statut. Les dirigeants l’ont fait venir pour passer collectivement un cap en playoffs, lui qui a souvent déçu sur le plan individuel dans les rencontres les plus importantes de chaque campagne. Il s’est rattrapé samedi mais les Cavaliers ont encore du chemin à parcourir pour atteindre les finales de Conférence. Ils sont désormais menés 1-2 et devront égaliser lors du Game 4, là encore à domicile.