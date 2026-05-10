Et de 7 à la suite pour le Thunder, qui domine les Lakers

Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Lakers : 131-108

Les Lakers ont beau faire tout ce qui est en leur pouvoir pour gêner le Thunder, l’écart entre les deux équipes est trop grand. Encore plus en l’absence de Luka Doncic. Pourtant, JJ Redick et son staff semblent avoir trouvé un plan défensif qui tient la route pour ralentir Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP a signé son match le plus prolifique de la série en inscrivant… 23 points la nuit dernière. Il a délivré 9 passes décisives, certes, mais il a converti seulement 7 de ses 20 tentatives. Le Canadien est loin de ses moyennes habituelles, notamment parce qu’il est constamment suivi de près par l’ancien DPOY Marcus Smart quand il n’a pas le ballon. Et les Angelenos n’hésitent pas à faire des prises-à-deux à répétition sur lui quand il parvient finalement à toucher le cuir.

GAME 3 FOR OKC: AJAY MITCHELL'S TAKEOVER 🤯 24 PTS (new postseason career high)

10 AST (new postseason career high)

3 STL (new postseason career high) Thunder will look to close out the series vs. the Lakers on Monday at 10:30 PM ET on Prime! pic.twitter.com/zmZ2pCrStS — NBA (@NBA) May 10, 2026

Le problème, c’est que les autres joueurs d’Oklahoma City ont tous élever leur niveau de jeu depuis le début de la série. En commençant par Ajay Mitchell dimanche soir. Quasiment pas utilisé lors du sacre l’an dernier, le sophomore est la révélation de la saison. Le Belge a été promu dans un rôle de lieutenant de luxe de SGA en l’absence de Jalen Williams (blessé aux ischios) et il tient complètement son rôle. Il a tout simplement été l’homme du match avec 24 points et 10 passes décisives sur ce Game 3.

Le Thunder juste trop armé pour les Lakers

Les Lakers ont encore tenu une mi-temps et ils menaient de 2 points (59-57) à la pause, en partie grâce aux 16 unités de Rui Hachimura (21 au final). Sauf qu’ils se sont écroulés dès que la défense du Thunder a poussé leur attaque à la faute. Comme lors du Game 3, Austin Reaves (17 pts, 9 pds, 5 TO), LeBron James (19 pts, 8 pds, 3 TO) et leurs partenaires ont perdu trop de ballons qui ont alimenté les runs en transition d’OKC. Le Thunder a l’habitude d’étouffer ses adversaires et de creuser l’écart à coup de contre-attaques et ce fut donc à nouveau le cas samedi. Les 17 TO de L.A. ont mené à 30 points encaissés.

Chet Holmgren est lui le meilleur joueur de la série après 3 rencontres et il a posté 18 points et 9 rebonds. L’équipe d’Oklahoma City s’est offerte une septième victoire de suite et reste toujours invaincue sur cette campagne de playoffs. Les joueurs de Mark Daigneault sont en quête de doublé et ils figurent plus que jamais comme les grands favoris. Mais les Lakers montrent qu’il est possible de les titiller sur des bouts de matches en limitant l’apport de Gilgeous-Alexander. D’autres formations, comme les Spurs par exemple, ont une bien meilleure défense que celle des Californiens. Ils pourraient s’en inspirer. Surtout que Los Angeles a peu d’espoir de réussir un exploit avec un Doncic encore loin d’un retour à la compétition.

Harden enfin clutch, les Cavaliers toujours intraitables à domicile