James Harden décline sa player option

James Harden est officiellement devenu free agent après avoir décliné sa player option, mais les Cavaliers travaillent déjà à la signature d'un nouveau contrat de longue durée.

James Harden ne gagnera pas 42,3 millions de dollars la saison prochaine..

Selon Shams Charania, la star des Cleveland Cavaliers a en effet officiellement refusé sa player option afin de devenir agent libre sans restriction.

Cette décision était attendue depuis plusieurs jours et ne signifie pas un départ de Cleveland.

Un nouveau contrat en préparation

Toujours selon Charania, les Cavaliers et Harden travaillent déjà sur un nouveau contrat pluriannuel.

L'objectif est de trouver un accord offrant davantage de sécurité au meneur de 36 ans tout en donnant plus de flexibilité financière à la franchise.

Marc Stein et Jake Fischer avaient déjà indiqué ces derniers jours qu'un accord verbal entre les deux parties était attendu rapidement.

Harden veut rester à Cleveland

À ce stade, aucune autre équipe n'a émergé comme prétendante sérieuse.

Les différents échos indiquent au contraire que Cleveland reste la priorité de James Harden, arrivé en cours de saison dernière dans un échange avec les Clippers.

Malgré ses 36 ans, l'ancien MVP continue d'évoluer à un niveau All-Star. Lors de la saison 2025-2026, il a compilé 23,6 points, 4,8 rebonds et 8,0 passes décisives de moyenne en 70 rencontres de saison régulière.