James Harden devrait rester aux Cavaliers grâce à un nouveau contrat qui pourrait atteindre 60 millions de dollars sur deux saisons.

L’aventure entre James Harden et les Cleveland Cavaliers pourrait bien se poursuivre plus longtemps que prévu.

Arrivé en cours de saison dans l’Ohio, le vétéran devrait devenir l’un des dossiers prioritaires de Cleveland cet été. Et selon l’insider Jake Fischer, la direction des Cavaliers aurait déjà une idée assez claire de la suite.

D’après ces informations, Harden devrait décliner sa player option de 42,3 millions de dollars pour la saison 2026-27 avant de signer un nouveau contrat de deux ans estimé à 60 millions de dollars.

Une telle opération permettrait à Cleveland de conserver son meneur tout en réduisant considérablement son impact salarial à court terme.

Quelques minutes après l’élimination des Cavaliers face aux New York Knicks en Finales de conférence Est, Harden avait d’ailleurs lui-même laissé entendre qu’il s’attendait à revenir la saison prochaine.

Son arrivée, dans le cadre de l’échange ayant envoyé Darius Garland aux Los Angeles Clippers, avait permis à Cleveland de franchir un cap et d’atteindre les Finales de conférence pour la première fois depuis 2018.

Mais comme souvent dans sa carrière, les playoffs ont ravivé certaines critiques.

Si Harden a aidé les Cavaliers à devenir l’une des meilleures équipes de l’Est, ses performances lors de la phase finale ont été beaucoup plus irrégulières. Il a terminé les playoffs avec des moyennes de 19,2 points et 5,5 passes décisives, tout en ne shootant qu’à 41 % au tir et moins de 30 % à trois points.

Son avenir reste néanmoins un élément central de l’intersaison de Cleveland.

La structure de son prochain contrat pourrait notamment influencer la marge de manœuvre des Cavaliers sur le marché, alors que plusieurs rumeurs continuent d’associer la franchise à un éventuel retour de LeBron James.

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