Est-ce bien le même James Harden qui a disputé les deux premières rencontres de la série face aux Celtics ? Lors du premier match mardi, le meneur des Sixers a été héroïque, inscrivant 45 points avec un poignet de feu pour arracher une victoire inespérée à Boston. Lors de la deuxième manche ce jeudi, toujours à Boston, il n’était plus que l’ombre de lui-même.

Game 1 : 45 points, 6 passes, 1 rebond, 17/30 au tir, 7/14 à trois points, +8

Game 2 : 12 points, 4 passes, 10 rebonds, 2/14 au tir, 0/6 à trois points, -21

D’un soir à l’autre, les chiffres n’ont rien à voir. Alors, laquelle de ces deux lignes statistiques appartient réellement au barbu ? Il n’y a que des bonnes réponses. Car l’irrégularité de l’ancien MVP, alternant entre le médiocre et l’excellent, est devenue une constante sur cette campagne de playoffs.

James Harden pair et James Harden impair

Après six sorties, on observe par ailleurs un schéma à cette étonnante jonglerie : James Harden performe lors des matches impairs, puis disparaît lors des matches pairs. Il est resté sous la barre des 20 points lors des Games 2 et 4 contre les Nets, puis face aux Celtics ce jeudi, tandis qu’il l’a dépassé sur les trois autres rencontres.

Le meneur n’est pas le même homme en fonction du numéro du match. La différence est claire, bien qu’à peu près inexplicable, lorsque l’on se penche sur ses moyennes statistiques :

Matches impairs : 29,7 points, 7,7 passes, 3,3 rebonds, 49,4 % au tir, 48,9 % à trois points

Matches pairs : 12,3 points, 7,3 passes, 7,6 rebonds, 19,9 % au tir, 21,6 % à trois points

En suivant la même logique — bien qu’il s’agisse sans doute plutôt d’une coïncidence amusante que d’une loi scientifique implacable —, il faut s’attendre à ce que James Harden ressorte le lance-flamme lors de la prochaine rencontre, samedi à 1 h 30. Retenez également que si vous voyez le coéquipier de Joel Embiid s’affairer au rebond, ce n’est pas un bon signe pour votre fantasy league. Il ne le fait que quand ses tirs ne rentrent pas, comme les hirondelles qui volent bas avant la pluie.

