James Harden, une frustration sans lien direct avec Kyrie Irving

L’arrière James Harden se sent frustré aux Brooklyn Nets, mais pas forcément par la situation avec le meneur de jeu Kyrie Irving.

La situation de James Harden aux Brooklyn Nets fait beaucoup parler. Depuis plusieurs semaines, l’arrière fait l’objet de nombreuses rumeurs. On le dit notamment frustré au sein de cette équipe. Un sentiment confirmé par la superstar, qui a cependant calmé le jeu.

Avec la fin de son contrat au terme de la saison, l’ancien joueur des Houston Rockets fait même parler de lui pour son avenir. Avec l’intérêt persistant des Philadelphia Sixers notamment. Mais on voit mal les Nets casser leur Big Three composé d’Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving.

Surtout que visiblement, les Nets peuvent encore rattraper le coup. Contrairement à certains bruits de couloir, Harden ne ressentirait pas une frustration par rapport au cas Irving, seulement disponible pour les matches à l’extérieur.

En réalité, le natif de Los Angeles serait simplement agacé par l’absence de continuité avec KD et Irving, d’après les informations de The Athletic. Après son départ des Rockets, Harden voulait former un trio effrayant avec eux. Mais depuis son arrivée, ils ont simplement disputé 16 matches ensemble.

Il a donc du mal à accepter cette situation. Un sentiment compréhensible et probablement partagé par tous les membres de Brooklyn. Il va falloir patienter jusqu’au retour de Durant, blessé, pour enfin revoir ce trio à l’œuvre. Et ainsi apaiser la frustration de James Harden ?

Un échange James Harden contre Ben Simmons finalement dans les tuyaux ?