James Harden : « La loyauté est surcotée » en NBA

Après son arrivée à Cleveland, James Harden a répondu aux critiques en affirmant que la loyauté en NBA est « surcotée ».

Arrivé récemment aux Cleveland Cavaliers, James Harden a répondu aux critiques sur ses nombreux changements d’équipe ces dernières années. Le MVP 2018 assume pleinement sa vision : en NBA, la loyauté n’est pas la priorité.

Après ses débuts à domicile avec Cleveland, lors d’une large victoire 138-113 contre les Washington Wizards, Harden a clarifié sa position.

« Au final, on le voit tous. C’est du basket, et toute cette histoire de “loyauté” est surcotée. C’est un business, et il y a beaucoup d’argent en jeu et beaucoup de décisions à prendre », a-t-il déclaré.

Le meneur a insisté sur la réalité économique de la ligue.

« Si un joueur ne produit pas, ou si la franchise ne le voit pas dans le futur, le front office doit faire son travail pour garder l’équipe sur la bonne voie. Ils peuvent échanger des joueurs pour faire ce qui est le mieux pour l’organisation. Si un joueur n’est pas heureux et veut être échangé, ça peut devenir un problème. Il y a tellement de dynamiques différentes. C’est un business, et ce n’est pas seulement la NBA. Dans les emplois classiques c’est pareil, sauf que ce n’est pas amplifié », a ajouté Harden.

Cleveland est la cinquième équipe de James Harden sur les six dernières saisons. Son départ des Los Angeles Clippers, après deux saisons et demie, a surpris. Selon plusieurs informations, l’absence de proposition contractuelle majeure sur la durée aurait pesé dans sa décision. Harden évoluait sous un contrat d’un an plus une player option, signée l’été dernier.

Âgé de 36 ans, l’arrière explique également que ses choix sont guidés par la quête du titre et la sécurité de sa famille.

« Pour moi, il s’agit toujours de rester concentré sur la compétition pour un titre et de m’assurer que ma famille est prise en charge financièrement. J’ai été intelligent et j’ai fait beaucoup de sacrifices financiers, ce qui n’est pas toujours reconnu, mais j’en suis satisfait », a-t-il confié.

Harden conclut sans détour :

« C’est un business. Les joueurs doivent faire ce qui est le mieux pour eux, et les dirigeants font ce qui est le mieux pour eux, leur propriétaire et leur organisation. Il y a deux versions de l’histoire. »

Ou trois, mais le barbu l'oublie visiblement. Malheureusement, la version de ceux qui in fine paie les joueurs et les dirigeants - en regardant la TV, en achetant des tickets, des maillots ou des chaussures - n'est pas toujours prise en compte, ni par James Harden et certains autres joueurs, ni par les dirigeants.

