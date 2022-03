James Harden milite à fond pour Joel Embiid dans la course au MVP

Joel Embiid réalise une saison exceptionnelle. Grâce à ses performances et celles récemment de James Harden, les Philadelphia Sixers occupent la 2ème place à l'Est. Et son équipe peut encore prétendre à rattraper le Miami Heat, actuellement leader.

Ainsi, l'intérieur des 76ers s'impose comme l'un des grands favoris pour le titre de MVP. Le Camerounais se trouve à la lutte avec plusieurs joueurs, mais surtout avec le pivot des Denver Nuggets Nikola Jokic.

Dans cette course, Embiid peut compter sur le soutien d'Harden.

"Il le mérite, mec. Je ne suis là que depuis quelques semaines, mais je vois déjà son état d'esprit. Il veut gagner. Certains gars ne veulent que des chiffres, mais lui, il a les deux. Il a la mentalité de gagnant et marque à un haut niveau. Je pense qu'il s'est préparé, surtout après l'année dernière, pour que cette année soit l'une de ses meilleures années", a estimé James Harden pour ESPN.

Vainqueur en 2017-2018, l'ancien des Houston Rockets peut maximiser les chances de son partenaire sur cette fin de saison. Si les Sixers terminent en tête à l'Est, la candidature de Joel Embiid sera encore plus forte.

En attendant, la bataille se poursuit, à distance, avec Jokic...

