Une bonne nouvelle pour les Nets avant les playoffs

Les Brooklyn Nets ont gagné 27 des 34 matches qu’ils ont disputé avec James Harden. En revanche, en son absence, c’est plus délicat avec un bilan de 16 victoires et 17 défaites (depuis son transfert). L’arrière All-Star évolue à un niveau de MVP et cumule d’ailleurs 25 points, presque 9 rebonds et plus de 11 passes sous les couleurs de la franchise new-yorkaise. Son absence se fait donc particulièrement ressentir en ce moment.

Avec quatre défaites à la suite, la pire série de la saison, les joueurs de Steve Nash ont été distancés dans la course à la première place à l’Est et ils viennent même de perdre leur deuxième rang avec la victoire des Milwaukee Bucks hier soir. Le retour d’Harden, victime d’une complication après une première blessure aux ischios, est donc attendu de pied ferme.

« Je suis très confiant sur le fait que je vais revenir avant la fin de la saison régulière », assure l’intéressé.

Il faudrait. Parce que Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden n’ont finalement disputé que sept matches ensemble. Leur trio est redoutable sur le papier mais il a peu de vécu – et donc d’automatismes. Les Nets vont devoir apprendre sur le tas juste avant les playoffs et développer rapidement une alchimie pour aller le plus loin possible.

Kevin Durant revient, pile quand James Harden s’en va