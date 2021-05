Star, sixième homme, banquier, cuistot : James Harden peut tout faire aux Nets

18 matches d’absence en raison d’une blessure aux ischios. Ça représente une éternité pour James Harden, qui n’avait jamais été forfait aussi longtemps depuis le début de sa carrière NBA. De quoi perdre quelques repères à son retour à la compétition, hier soir, en rejouant pour la première fois depuis le 5 avril dernier. Histoire de perturber encore plus sa routine, il sortait du banc, avec un costume de sixième homme qu’il n’avait plus porté depuis sa dernière saison au Thunder en 2012.

James Harden évoluait donc dans la peau d’un remplaçant pour la première fois depuis son trophée de meilleur sixième homme décroché il y a presque dix ans. Mais ça n’a pas changé grand-chose. En réalité, il a vite repris ses marques. Et ses 18 points, 7 rebonds et 11 passes ont permis aux Brooklyn Nets de l’emporter contre les San Antonio Spurs (128-116).

Son retour fait du bien à sa franchise, qui n’est… toujours pas au complet. Car si Kevin Durant (21 pts) tenait son rang hier soir, Kyrie Irving manquait lui à l’appel. Les trois superstars n’ont joué que sept matches ensemble cette saison.

James Harden goes for 18 PTS, 7 REB, 11 AST in his return to action, pacing the @BrooklynNets win vs. SAS! #BrooklynTogether pic.twitter.com/30d3gUrXFX

— NBA (@NBA) May 13, 2021