Qui a dit : « Si j’avais eu les mêmes coéquipiers que James Harden, j’aurais gagné 5 titres » ?

James Harden fait partie des 75 meilleurs joueurs all-time désignés par la NBA cette année. Mais au milieu de cette constellation de stars, il est l'un des rares à ne jamais avoir décroché le moindre titre à l'heure qu'il est. Au regard de son talent et des équipes au sein desquelles il a évolué, c'est presque une infamie. C'est ce qu'a expliqué Paul Pierce lors de son passage dans l'émission de Gilbert Arenas, "No Chill".

"Si j'avais eu l'opportunité de jouer avec les mêmes coéquipiers que James Harden, je serais sans doute en train de vous parler avec 5 bagues au doigt. Il a joué avec Chris Paul, Russell Westbrook, Kevin Durant, Dwight Howard, Kyrie Irving et maintenant Joel Embiid. Le gars a joué avec tout le Hall of Fame et pourtant ça ne marche pas !".