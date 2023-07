Entre James Harden et les Sixers, la rupture est totale

La relation entre Daryl Morey et James Harden, qui attend son transfert des Sixers, est au plus bas.

James Harden exige de quitter Philadelphie et n’est pas prêt à revoir sa position. Si les Sixers s’accrochent encore, espérant conserver le meneur pour la saison à venir, lui a déjà un pied en dehors de la ville de l’amour fraternel. La rupture entre le joueur et la franchise semble totale.

La relation entre Harden et Daryl Morey, président des opérations, est au plus mal, selon Shams Charania de The Athletic. Les deux hommes ont pourtant un lien fort, tissé à Houston pendant huit ans et fortifié à Philadelphie, que l’on pensait jusqu’ici déterminant dans ce dossier. Mais ce lien est « rompu ». Il s’est « fracturé tout au long de ce processus », a indiqué Charania dans le dernier épisode de « The Rally ».

Cet été, le front office dirigé par Morey n’a pas souhaité offrir le max au meneur de 33 ans, qui avait accepté une réduction de salaire l’année précédente. James Harden ne se sentait plus désiré aux Sixers, ce qui a conduit à sa demande de transfert. Il tente désormais d’imposer à la franchise un trade aux Clippers, apparaissant clairement comme sa destination favorite.

Philadelphie, volontairement très exigeante dans l’objectif de garder le barbu ou de l’échanger contre une star, sera peut-être contrainte de revoir sa stratégie. Joel Embiid, qui espérait récemment le faire changer d’avis, aussi. Tout indique que l’aventure de James Harden en Pennsylvanie est arrivée à son terme.

