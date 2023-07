James Harden : les Clippers en pole, Philly espère encore…

Si le feuilleton Damian Lillard est le plus suivi dans cette période de free agency et de trades, il ne faudrait pas oublier que James Harden souhaite lui aussi quitter son équipe, les Philadelphie Sixers. Le marché n'est pas si ouvert que ça pour l'ancien MVP, qui a activé sa player option. Les dernières informations relayées par Adrian Wojnarowski d'ESPN à ce sujet montrent bien qu'un départ de l'arrière de 33 ans n'est pas aussi imminent qu'on pourrait le penser.

Woj explique ainsi que Daryl Morey, le General Manager des Sixers, qui connaît Harden sur le bout des doigts, espérerait toujours lui faire changer d'avis pour qu'il débute la saison 2023-2024 à Philadelphie. Dans le même temps, des équipes continuent à se renseigner pour James Harden, avec un courtisan un peu plus assidu que les autres semble-t-il : les Los Angeles Clippers.

Enfin, toujours d'après Woj, et à l'image du dossier Lillard, il est possible que les choses durent assez longtemps et que l'on voit Harden au training camp des Sixers en septembre.

Free Agency NBA 2023 : le Live des rumeurs, trades et signatures