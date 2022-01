James Harden bat lui aussi un record à trois-points… mais en plus triste

Stephen Curry est considéré à juste titre comme le visage d'une révolution menée en NBA depuis plusieurs saisons. Il a changé le jeu. Mais James Harden aussi, et encore plus à l'époque où il jouait aux Houston Rockets. Il incarnait alors la face "analytique" d'une ligue portée sur le basket rapide, les stats avancées et évidemment le tir à trois-points. D'ailleurs, comme Steph, le barbu bat des records de loin. Mais celui qu'il a décroché hier soir est moins flatteur. Il est officiellement devenu le joueur qui a raté le plus de tirs extérieurs dans l'Histoire de la NBA.

James Harden now has the most three-point misses in NBA history. 4,457 — James Harden

4,456 — Ray Allen

4,158 — Jamal Crawford pic.twitter.com/Auy2p9aDQc — StatMuse (@statmuse) January 16, 2022

Bon, ça ne veut pas dire que James Harden est un mauvais shooteur. C'est juste qu'il en tente énormément. Et vu l'évolution de la ligue, ce record devrait être battu par un autre joueur d'ici peu. En revanche, ce qui est dingue, c'est que Curry ne figure même pas encore dans le top-3 (il est quatrième) alors qu'il est premier au nombre de paniers marqués derrière l'arc.

