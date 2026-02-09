James Harden se livre sur son trade et son départ des Clippers

Après son premier match avec les Cavaliers, James Harden revient en détail sur son trade, son départ des Clippers et les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Cleveland, entre choix personnel, ambition collective et volonté d’aller chercher plus haut.

Cleveland n’a pas attendu longtemps pour comprendre ce que l’arrivée de James Harden pouvait changer. Pour son tout premier match sous le maillot des Cavaliers, le meneur a immédiatement pesé, sur le parquet comme dans le discours, en incarnant à la fois l’urgence du présent et la projection vers un objectif beaucoup plus large. Aligné aux côtés de Donovan Mitchell, Harden a été l’un des artisans majeurs de la victoire face aux Kings, notamment lors d’un quatrième quart-temps décisif où le duo a porté l’attaque de Cleveland.

Dans ce premier match, James Harden a terminé avec 23 points et 8 passes décisives en 32 minutes, montrant rapidement qu’il pouvait s’intégrer sans bouleverser l’équilibre existant. Plus encore que la ligne de statistiques, c’est sa capacité à organiser le jeu et à soulager Mitchell dans les moments chauds qui a sauté aux yeux. À eux deux, Harden et Mitchell ont cumulé 32 points dans le dernier quart-temps pour sceller le succès des Cavs, dans une séquence où l’attaque a enfin trouvé constance et lucidité.

Après la rencontre, Harden est longuement revenu sur les circonstances de son transfert et sur ce que représente ce nouveau départ.

« Je pense que ça a été incroyable pour les deux côtés. Le fait d’avoir été ouverts et transparents les uns avec les autres, c’était la meilleure décision pour tout le monde, et je pense que ça s’est très bien passé pour les deux camps. Je suis heureux, et je suis sûr qu’ils le sont aussi là où ils sont. Ils ont récupéré des jeunes talents, des choix de draft, et de mon côté, je me retrouve ici avec des gars formidables pour essayer de se battre pour un titre. »

Le meneur a également tenu à souligner ce qu’il laissait derrière lui, avec un discours très apaisé, loin de toute polémique.

« C’est l’une des meilleures organisations dans lesquelles j’ai évolué. Du haut en bas, de la direction au front office, en passant par les coaches et mes coéquipiers, je suis reconnaissant pour cette opportunité. Je n’oublierai jamais ça et je ne le prendrai jamais pour acquis. »

A la base, James Harden voulait faire son retour aux Rockets !

Interrogé sur les réactions de certains anciens partenaires, Harden a insisté sur la dimension humaine du transfert.

« Avec l’âge, on comprend que c’est un business. L’organisation fait ce qui est le mieux pour elle, et moi je fais ce qui est le mieux pour ma famille et pour moi-même. Au final, c’est tout ce qui compte. Je suis juste heureux que ça se soit terminé de manière paisible. C’est que de l’amour des deux côtés. »

Concernant son choix de Cleveland, Harden n’a laissé planer aucun doute sur la réflexion qui l’a mené jusque-là.

« Ils étaient numéro un de leur conférence l’an dernier. C’est une équipe très talentueuse, très bien coachée, avec une organisation incroyable. J’ai vu une opportunité où je pouvais m’intégrer et aider à franchir un cap. Les deux parties ont vu où je pouvais m’insérer et elles ont rendu ça possible. »

Sur le terrain, Harden sait qu’il lui faudra encore du temps pour trouver ses marques, surtout sans véritable préparation collective.

« Il y a beaucoup de jeunes gars qui comprennent parfaitement leur rôle. Il y a de l’athlétisme, du shoot, du coaching partout. Je dois juste comprendre où je m’intègre, mais ça ne sera pas compliqué. J’ai dit aux gars de continuer à faire ce qu’ils font, et moi je m’adapterai. Je ne me suis pas encore vraiment entraîné, c’était mon premier vrai cinq contre cinq depuis une semaine. Je suis un peu rouillé, mais je suis surtout heureux de la victoire et de ce qu’on peut construire. »

Ce premier match donne en tout cas un aperçu clair de ce que Cleveland est venu chercher. Harden n’a pas seulement apporté des points et des passes. Il a posé un cadre, parlé d’ambition, et rappelé que son arrivée n’était pas un pari à court terme, mais une tentative assumée de viser plus haut.