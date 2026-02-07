Mécontent de sa situation aux Los Angeles Clippers, James Harden a été tradé avant la deadline. Envoyé aux Cleveland Cavaliers, l'arrière de 36 ans va se retrouver dans un environnement compétitif. Mais initialement, le vétéran ne se projetait pas dans l'Ohio...

Selon les informations d'ESPN, Harden souhaitait faire son retour aux Houston Rockets ! Véritable star de la franchise texane de 2012 à 2021, le natif de Los Angeles a rapidement désigné les Rockets comme sa priorité quand ses agents ont jaugé le marché pour lui trouver un point de chute.

Sur le papier, Harden se considérait comme un ajout intéressant afin de compenser l'indisponibilité de Fred VanVleet, sérieusement blessé au genou avant le début de la saison. Sauf que les Rockets ne partageaient pas cette vision.

Comme en 2023, la direction de Houston n'a pas eu l'envie de faire revenir le barbu. A l'époque, la nomination de l'entraîneur Ime Udoka avait été un facteur décisif car ce dernier lui avait préféré VanVleet. Cette fois-ci, les Rockets ont simplement fait l'impasse sans privilégier un autre mouvement.

De son côté, James Harden s'est tout de même consolé avec une belle porte de sortie : les Cavs. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il avait un droit de veto pour bloquer un éventuel trade et a donc accepté de prendre la direction de Cleveland.

