Comment expliquer le trade des Cleveland Cavaliers pour James Harden ? Pour récupérer l'arrière en provenance des Los Angeles Clippers, la franchise de l'Ohio a sacrifié Darius Garland et un choix au second tour de la Draft.

Un mouvement qui a suscité plusieurs interrogations. Les Cavs peuvent-ils vraiment passer un cap, sur le court terme, avec le vétéran de 36 ans ? L'association entre Harden et Donovan Mitchell est-elle réellement viable ? Justement, selon les informations du média The Athletic, Mitchell a joué un rôle majeur dans ce trade !

En effet, à l'approche de la deadline, l'ex-joueur du Utah Jazz a directement communiqué son mécontentement à ses dirigeants par rapport à la construction de l’équipe. Selon lui, l'effectif n'avait pas le niveau pour viser le titre NBA et des changements significatifs étaient nécessaires.

Et au cours des discussions avec sa direction, Mitchell a spécifiquement réclamé l'arrivée d'Harden ! Pour le contenter, les Cavs ont ensuite décidé de passer à l'offensive. Pour Harden, mais aussi pour Keon Ellis et Dennis Schröder.

Et on peut comprendre le choix de Cleveland : la franchise doit faire son maximum pour contenter le talent de 29 ans. Sous contrat jusqu'en 2027, avec une "player option" en 2027-2028, Donovan Mitchell représente un dossier clé pour l'avenir de cette équipe. Les Cavs ont donc choisi de le chouchouter en écoutant ses souhaits.

