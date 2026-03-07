🎙️ James Harden va-t-il faire taire les haters ?

Comme chaque samedi, on répond à toutes VOS questions. Au menu : James Harden, Paolo Banchero, Will Hardy, le tanking et plein d'autres sujets.

🎙️ James Harden va-t-il faire taire les haters ?

Ce samedi, Shaï Mamou, Antoine Pimmel et Théophile Haumesser font de leur mieux pour répondre à vos interrogations au sujet de James Harden, Paolo Banchero, Will Hardy, Mitchell Robinson et un paquet d'autres sujets.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

Le CQFR en streaming

CQFR

🎙️ Que donnerait une Team France en NBA ?

Exprimez-vous