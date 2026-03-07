Ce samedi, Shaï Mamou, Antoine Pimmel et Théophile Haumesser font de leur mieux pour répondre à vos interrogations au sujet de James Harden, Paolo Banchero, Will Hardy, Mitchell Robinson et un paquet d'autres sujets.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

🎙️ Que donnerait une Team France en NBA ?