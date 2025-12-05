James Harden vers Minnesota pour un duo explosif avec Edwards ?

A pile deux mois de la fin des transferts, les rumeurs commencent à s'emballer. Celle autour de James Harden et des Wolves pourrait enfler.

Depuis plusieurs jours circule une petite rumeur selon laquelle les Timberwolves pourraient viser un "gros coup" en récupérant James Harden. L’idée, popularisée par un scénario d’échange complexe impliquant aussi d’autres équipes, verrait Harden partir des Clippers pour Minnesota, où il formerait avec Anthony Edwards un duo de backcourt ultra-talentueux.

L’objectif pour Minnesota serait de disposer enfin d’un vrai créateur organisateur capable d'alimenter en ballons les intérieurs et shooteurs tout en permettant à Edwards de scorer sans porter à lui seul la création offensive. On sait que cette faiblesse au poste de meneur est LE gros point noir des Wolves.

Du côté des Clippers, la situation est difficile. Un début de saison raté, des défaites répétées, un effectif vieillissant et des interrogations sur la viabilité du groupe actuel. Malgré les performances individuelles de Harden, le collectif ne suit pas.

Certains analystes jugent donc réaliste que L.A. décide de tout reconstruire, en échangeant des joueurs comme Harden pour récupérer des jeunes talents ou des picks.

Le package proposé dans les rumeurs est ambitieux et comporte des risques : Minnesota offrirait plusieurs joueurs, potentiellement des contrats lourds ou des rotations importantes, pour s’attacher les services d'Harden. Mais l’idée séduisante est celle d’un effet immédiat. Harden, avec son expérience et sa qualité de jeu, offrirait à Minnesota un tremplin pour viser haut dès cette saison. Ce serait évidemment un pari court terme.

Malgré tout, la rumeur reste pour l’instant hypothétique. Ce type de trade serait complexe, tant sur le plan des salaires que de la chimie d’équipe. De plus, selon la règle de la ligue, Harden n’est pas encore totalement transférable. Il ne peut être échangé avant le 15 décembre 2025, date à laquelle le "recently signed trade rule" prend fin pour les joueurs ayant signé un contrat durant l’intersaison.

On rappelle que James Harden, 36 ans, a signé un contrat de deux saisons et 81,5 millions de dollars cet été avec les Clippers.

