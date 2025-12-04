On s'en doutait vu les dernières infos et la retraite de Chris Paul à venir, mais nous commençons à avoir confirmation que les choses ne se sont pas très bien passées ces dernières semaines aux Clippers...

Selon les informations rapportées ces derniers jours, plusieurs joueurs auraient exprimé une certaine lassitude face à l’attitude de Chris Paul depuis sa réintégration dans l’effectif. Alors que la franchise espérait retrouver un peu de stabilité grâce à son expérience, le climat interne se serait plutôt tendu ces derniers jours.

D’après les témoignages recueillis, c’est surtout le ton utilisé par CP3 et la rigidité de son leadership qui agaceraient. Son exigence permanente, déjà connue partout où il est passé, ne serait plus perçue comme un moteur mais comme une pression supplémentaire, en particulier dans un groupe qui tente encore de redéfinir ses hiérarchies.

Certains joueurs auraient confié que Chris Paul intervenait constamment, parfois même en dehors du cadre, ce qui alimente l’impression d’un vétéran trop présent et difficile à gérer.

L’ambiance se serait notamment dégradée lors des dernières séances, où plusieurs discussions auraient viré à l’échange musclé. Rien de dramatique, mais assez pour installer une sensation de fatigue mentale chez quelques cadres.

Le retour de Paul, censé apporter de la clarté dans le jeu, a créé finalement un sentiment d’instabilité. L’équipe peine aujourd'hui à trouver la bonne formule et le vestiaire semble marcher sur des œufs pour éviter de nouvelles tensions.

Pour les Clippers, cela tombe au pire moment. La franchise sort d’un début de saison en dents de scie et cherche encore une trajectoire stable. L’arrivée d’un meneur aussi expérimenté que Paul devait être une bonne nouvelle, mais cet épisode questionne la capacité du groupe à relever les défis. Dans tous les cas, ils le feront sans Chris Paul...

Chris Paul lâché par les Clippers ! Et maintenant ?